Nedelja, 4. julija 2021

Nad osrednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkim zahodnikom bo k nam začel dotekati nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost s padavinami in možnimi nevihtami; vmes bodo tudi obdobja z lepšim vremenom in delnimi razjasnitvami, lahko obširnejšimi, zlasti na obali. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in razširile nad celotnim območjem.

Dopoldne bodo krajevne padavine segle še nekoliko vzhodneje, čez dan pa bodo precej manj pogoste in občasno bo sijalo sonce, ki ga bo več na severovzhodu ter ob morju.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER