Nedelja, 4. junija 2023

Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Od vzhoda priteka k nam dokaj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Prevladovalo bo nestanovitno vreme s pretežno oblačnim nebom. Plohe in nevihte bodo verjetne že od jutra. Možna bo tudi kakšna nevihta z lokalno močnejšimi padavinami. Na obalnem območju bodo pihali šibki krajevni vetrovi.

Danes bo dopoldne deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA