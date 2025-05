Nedelja, 4. maja 2025

Danes bo na obali in v nižini oblačno. V hribih bo vreme spremenljivo. Popoldne se bo oblačnost povečala. V visokogorju bodo možne nevihte. Na obali bo pihal južni veter.

Danes bo sprva še delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno. Pozno popoldne bodo na severu nastale posamezne plohe ali nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek pojavljale tudi drugod po državi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25, na severozahodu okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.