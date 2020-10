Nedelja, 4. oktobra 2020

Nad zahodno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek Alp in severnega Sredozemlja bliža Sloveniji in bo popoldne vse bolj vplivala na vreme pri nas. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in vlažen zrak.

Dopoldne bo prevladovalo spremenljivo vreme, predvsem na obali se bo delno razjasnilo. Kakšna krajevna ploha ni povsem izključena. Od popoldneva se bo oblačnost gostila, začele se bodo pojavljati zmerne do lokalno bolj znatne padavine. Možna bo tudi kakšna nevihta. Pihal bo zmeren južni veter.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja, kakšna ploha pa bo možna tudi v osrednji in južni Sloveniji. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER