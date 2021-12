Oblačno bo v glavnem zmernimi padavinami, lokalno lahko bolj znatnimi. Nad okoli 500m bo snežilo. Od popoldneva bo na obalnem območju zapihal severni veter.

Delno jasno bo in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Zapihal bo jugozahodni veter, popoldne se bo oblačnost na Primorskem zgostila.

Temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem in v Beli Krajini od 5 do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER