Nedelja, 5. februarja 2023

V gorah bo jasno z možno nizko oblačnostjo dopoldne. Na obalnem območju bo prevladovala zmerna do prehodno spremenljiva oblačnost. Ob morju bo dopoldne zapihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Dan bo mrzel. Tudi dnevne temperature bodo precej nižje v primerjavi s prejšnjim dnem.

Danes bo sprva precej jasno, več oblačnosti bo na Primorskem, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. Pihal bo severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 5, na Goriškem in ob morju ob šibki burji do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA