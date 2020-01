Nedelja, 5. januarja 2020

Pretežno jasno bo; v hribih bo spremenljivo, zlasti v dopoldanskih urah, pihal bo zmerni veter iz severozahoda. Ob morju bo pihala zmerna burja. Po nižinah in v hribih bo ponoči zmrzovalo.

Pretežno jasno bo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER