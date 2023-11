Nedelja, 5. novembra 2023

Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se prek Francije bliža Alpam in bo vplivala tudi na vreme v Sloveniji. Pred njo bo v višinah k nam od jugozahoda pritekal spet nekoliko toplejši zrak.

Danes bo vreme oblačno z obilnimi padavinami in nevihtami, ki bodo zajele predvsem vzhodni pas, spodnjo nižino in Goriško. Na nadmorski višini okoli 2000 metrov bo rahlo snežilo. Pihali bodo zmerni do močni vetrovi z juga ob obali, ki bodo popoldne oslabeli. Morje bo vzvalovalo in plimovanje povišano. Popoldne se bo vreme izboljšalo, na obali in na nižini se bo delno razjasnilo.

Danes bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami, ki pa bodo do sredine dneva že ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA