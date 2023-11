Nedelja, 5. novembra 2023

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme. Na zahodu se bodo pojavljale zmerne do znatne, na vzhodu pa obilne padavine. Možne bodo plohe in nevihte. V visokogorju bo pihal okrepljen do močan jugozahodnik, nad okoli 2000 metrov bo snežilo. Ob morju bo pihal okrepljen jugozahodnik, morje bo vzvalovalo in plimovanje povišano. Popoldne se bo predvsem na obali in v nižinskem pasu vreme izboljšalo.

V noči na nedeljo bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo in sredi dneva ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA