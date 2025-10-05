Nedelja, 5. oktobra 2025

Nad Severnim morjem je globok ciklon z vremensko fronto, ki se hitro pomika in je že dosegla dele srednje in zahodne Evrope. Pred njo v višinah z zahodnimi vetrovi nad naše kraje že priteka toplejši in sprva še suh zrak.

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme s padavinami, ki bodo zmerne do lokalno znatnejše na vzhodu. Na najvišjih vrhovih bo občasno lahko snežilo. Dopoldne bo na obali pihala močnejša burja, nato bo veter oslabel in se bo vreme izboljšalo.

Sprva bo oblačno s padavinami. V bližini morja bodo nevihte z nalivi. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 m. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, do večera se bo delno razjasnilo. Veter bo oslabel.