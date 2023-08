Nedelja, 6. avgusta 2023

Dopoldne bo spremenljivo, od popoldneva bo oblačno z možnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature bodo pod dolgoletnim povprečjem za ta čas. Ničta izoterma bo pod 3000 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, predvsem na jugozahodu tudi močnejše.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA