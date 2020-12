Nedelja, 6. decembra 2020

Do jutra se bodo pojavljale znatne do obilne padavine; zelo obilne v Karnijskih Alpah in Predalpah; meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500-1800 m. Vetrovi bodo okrepljeni. Čez dan bodo možne tudi nevihte in obilne padavine. Pojavljali se bodo močni sunki južnega vetra. Zvečer se bo vreme umirjalo in padavine ponehale.

Danes bo oblačno. Dež se bo na zahodu okrepil in se sredi dneva in popoldne postopno širil proti vzhodu. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jugo bo čez dan postopno oslabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER