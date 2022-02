Nedelja, 6. februarja 2022

Spremenljivo bo, več sonca bo dopoldne, popoldne se bo delno pooblačilo. V Julijskih Predalpah bo oblačnost lahko gostejša tudi dopoldne. V večernih urah se bodo v hribovitem svetu lahko pojavljale rahle krajevne padavine. Zvečer bodo možne meglice in krajevna megla.

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER