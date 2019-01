Nedelja, 6. januarja 2019

Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim, osrednjim in severnim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Na zahodu bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, nekaj več spremenljivosti bo na vzhodu in v hribih. V visokogorju bo pihal okrepljen severni veter. Ničla izoterma bo na nadmorski višini med 1300 in 1600 m. Dopoldne se bo po kotlinah pojavljala temperaturna inverzija, zvečer pa bo na obalnem območju zapihala burja.

Na Primorskem bo sončno, prehodno bo zapihala šibka burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici države se bodo dopoldne pojavljale snežne plohe.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER