Nedelja, 6. januarja 2019

Nad zahodno in deloma južno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja so nad vzhodno Evropo in vzhodnim Sredozemljem. Nad naše kraje bo danes v višinah prehodno pritekal nekoliko toplejši zrak.

Na zahodu bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, nekaj več spremenljivosti bo na vzhodu in v hribih. V visokogorju bo pihal okrepljen severni veter. Ničta izoterma bo na nadmorski višini med 1300 in 1600 m. Dopoldne se bo po kotlinah pojavljala temperaturna inverzija, zvečer pa bo na obalnem območju zapihala burja.

V zahodni Sloveniji bo pretežno jasno, na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bodo dopoldne snežne plohe. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 9 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER