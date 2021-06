Napoved je delno negotova. Kaže na bolj spremenljivo vreme, več sonca bo proti obali. Na vseh območjih bodo sicer možne plohe in kakšna nevihta.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER