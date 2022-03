Nedelja, 6. marca 2022

Nad severozahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa ciklonsko območje. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Jasno vreme bo, občasno se bo rahlo pooblačilo. V visokih legah bo pihal zmeren severovzhodnik. Predvsem na območju Trsta bo pihala okrepljena burja. Na območju Trbiža bodo še prisotne meglice in nizka oblačnost. Proti večeru se bo vreme spreminjalo.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, tudi v zahodni Sloveniji se bo oblačnost povečala. Ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER