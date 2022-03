Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme, v visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik. Na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna do okrepljena burja, zlasti dopoldne. Na območju Trbiža se bodo ponoči in zjutraj lahko pojavljale meglice ali nizka oblačnost.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, tudi na zahodu se bo oblačnost povečala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER