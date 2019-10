Nedelja, 6. oktobra 2019

Danes dopoldne bo prevladovala oblačnost, ki se bo popoldne okrepila predvsem v hribovitem svetu. Ob obali bo dopoldne zapihala burja.

Vreme bo pretežno jasno, popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v krajih z burjo okoli 10, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER