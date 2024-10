Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, več oblačnosti bo popoldne proti Predalpam. Čez dan bo topleje. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Sončno bo. Del dopoldneva bo po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18, v Zgornjesavski dolini okoli 13 stopinj C.