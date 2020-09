Nedelja, 6. septembra 2020

Nad južno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od zahoda k nam priteka topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti in popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Večinoma bo sončno, čez dan se bo oblačnost v severnih in osrednjih krajih postopno povečala. Proti večeru bodo predvsem na severu Slovenije plohe ali nevihte. Pihal bo vzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER