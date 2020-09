V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti in popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Jutri se bo oblačnost predvsem v severnih in osrednjih krajih postopno povečala. Popoldne se bodo predvsem na severu pojavljale plohe ali nevihte. Zapihal bo vzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER