Nedelja, 7. avgusta 2022

Nad severno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta sega do območja Alp. Od severovzhoda začenja k nam dotekati malo manj topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

V hribih bo prevladovalo oblačno vreme; v nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno. Še bodo možne krajevne plohe in kakšna posamezna nevihta, ki bo verjetnejša popoldne v hribih. Ob morju bo vreme stanovitnejše, pihala bo zmerna burja; lahko okrepljene jakosti na Kraški planoti in na Tržaškem.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burj

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA