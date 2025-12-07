Nedelja, 7. decembra 2025

V glavnem bo rahlo oblačno vreme, prisotna bo le tanka in visoka koprenasta oblačnost. V gorah bo več spremenljivosti. Na kraški planoti in v Trstu bo pihala šibka burja. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov.

Na Primorskem in v višjih legah bo sončno. V notranjosti Slovenije se bo nadaljevalo oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno vreme. Čez dan pa se bo oblačnost ponekod tudi tanjšala in trgala. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.