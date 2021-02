Nedelja, 7. februarja 2021

Povsod po deželi bo oblačno s padavinami, ki bodo v glavnem zmerne, obilne pa v predgorju in v hribovitem svetu. Meja sneženja bo sprva visoko nad 1800 m nadmorske višine; popoldne se bo nekoliko spustila do približno 1400 m. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Popoldne ali zvečer bodo padavine prehodno ponehale a se bodo ponoči spet začele in okrepile.

Danes bo oblačno. Dež se bo dopoldne na zahodu okrepil in se čez dan razširil na večji del Slovenije, najmanj ga bo v vzhodnih krajih. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije okoli 3, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 9 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER