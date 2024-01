Nedelja, 7. januarja 2024

Jutri bo oblačno, v glavnem suho vreme. Padavine bodo skromne in malo verjetne in bodo v glavnem ponehale v noči. V nižinskem pasu bo pihal zmeren severni do severovzhodni veter, v visokogorju bo veter močnejši. Na Tržaškem bo pihala okrepljena burja. Zvečer se bo občutno ohladilo.

Jutri bodo padavine oslabele in na zahodu postopno ponehale. V vzhodni Sloveniji bo občasno lahko rahlo snežilo. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.