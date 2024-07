Na obalnem območju in v nižinah bo rahlo oblačno, ob obali bo popoldne pihal morski veter. V hribovitem svetu bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, predvsem popoldne in proti Cadoreju.

Jutri bo večinoma sončno in vroče. Popoldne ni izključena kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.