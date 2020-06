Nedelja, 7. junija 2020

Dopoldne bo le delno oblačno vreme. Čez dan se bo oblačnost gostila in sprva v hribih in nato v nižinskem pasu bodo že možne plohe in nevihte. Pozno popoldne ali zvečer bodo nevihte pogostejše in padavine bodo ponekod znatne do obilne. Ob morju bo pihal južni do jugovzhodni veter.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek razširile na večji del države. Jugozahodni veter se bo okrepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 26, na vzhodu do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER