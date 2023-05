Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša v hribih. Sredi dneva bodo možne plohe in kakšna nevihta.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA