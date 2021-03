Nedelja, 7. marca 2021

Nad večjim delom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. Dopoldne bo na obalnem območju pihala šibka burja, nato pa bodo zapihali krajevni vetrovi. Jutranje temperature bodo povsod nižje.

Jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, na Goriškem in ob morju okoli -2, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER