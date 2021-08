Nedelja, 8. avgusta 2021

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem zmerno oblačno, v hribih se bo pojavljala spremenljiva oblačnost s padavinami in krajevnimi nevihtami. Kakšna nevihta bo možna tudi v nižinskem pasu. Ob morju in v visokogorju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter. Po nižinah bo vroče in soparno. Ni povsem izključena kakšna močnejša nevihta.

Jutri bo delno jasno, predvsem na severozahodu občasno tudi pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER