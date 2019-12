Nedelja, 8. decembra 2019

V hribih bo jasno do rahlo oblačno vreme, le v Predalpah bo nekaj več oblakov. V nižinskem pasu in na obali bo vreme spremenljivo z nočnimi meglicami, v spodnji nižini tudi z meglo. Zvečer se bo oblačnost povsod povečala.

Sprva bo dokaj jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Popoldne bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 4 od 10, ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER