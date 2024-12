Nedelja, 8. decembra 2024

Oblačno bo z rahlimi do zmernimi padavinami na vzhodu. Na obalnem območju bo pihala zmerna do okrepljena burja, na Tržaškem od popoldneva kar močna.

Jutri bo oblačno. Dopoldne bo še povečini suho, popoldne pa se bodo padavine od juga krepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.