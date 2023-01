Nedelja, 8. januarja 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo oblačno vreme. Od popoldneva in nato v noči se bodo pojavljale zmerne padavine, ki bodo lahko obilnejše proti predalpskemu svetu. Nad okoli 1300-1400 m bo rahlo do zmerno snežilo; v notranjih predelih se bo meja sneženja lahko spustila do nadmorske višine okoli 1000 m.

Jutri bo v severovzhodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Krepil se bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA