Nedelja, 8. januarja 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo oblačno vreme. Od popoldneva in nato v noči na ponedeljek se bodo pojavljale zmerne padavine, ki bodo lahko obilnejše proti predalpskemu svetu. Nad okoli 1300-1400 m bo rahlo do zmerno snežilo; v notranjih predelih se bo meja sneženja lahko spustila do nadmorske višine okoli 1000 m.

Danes bo večinoma oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno in zjutraj ponekod megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne se bo dež na zahodu krepil in se počasi širil proti osrednji Sloveniji. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju bo popoldne zapihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo v severnih in ponekod v vzhodnih krajih od -3 do 2, drugod od 2 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 7, drugod od 8 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA