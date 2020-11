Jasno bo. V hribih bo dokaj toplo za to obdobje. Proti večeru bodo po deželi možne meglice.

Pretežno jasno bo. Sprva bo marsikje slana, po nekaterih nižinah bo megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER