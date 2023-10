Nedelja, 8. oktobra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom doteka v višinah k nam topel in suh zrak.

Dopoldne se bo na meji z Venetom lahko pojavljala megla. Čez dan bo zmerno oblačno zaradi visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Temperatura bo izrazito nad dolgoletnim povprečjem za ta čas, zlasti v gorah. Ob morju bodo pihali šibki krajevni vetrovi. Pozno zvečer bo zapihala zmerna burja, ki bo lahko prehodno bolj močna na Tržaškem.

Danes bo po nižinah sprva nekaj megle. Čez dan bo delno jasno, popoldne se bo oblačnost od severovzhoda povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA