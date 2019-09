Nedelja, 8. septembra 2019

Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od jugovzhoda priteka k nam vlažen zrak.

Pretežno oblačno vreme bo. Dopoldne se bodo predvsem na zahodu pojavljale rahle do zmerne padavine. Popoldne se bodo padavine razširile in okrepile, vmes bodo tudi nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta z lokalnimi nalivi in bolj obilnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 2500 m. Ob morju in tudi v gorah bo pihal južni veter, ki bo zmeren do občasno okrepljen.

Danes bo oblačno. Na severovzhodu bo dopoldne večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Padavine se bodo popoldne na zahodu okrepile ter se zvečer pomikale prek osrednjih krajev proti vzhodu. Vmes bodo tudi močnejše nevihte z nalivi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER