Nedelja, 8. septembra 2024

Čez dan bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Zvečer in ponoči se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo nevihte, količina padavin bo znatna do obilna, lahko lokalno zelo obilna.

Jutri bo v vzhodnih krajih še delno jasno, drugod pa že bolj oblačno. Popoldne se bodo v zahodni Sloveniji pričele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo v noči razširile proti vzhodu. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.