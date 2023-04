Nedelja, 9. aprila 2023

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z zmerno burjo dopoldne ob morju. Burja bo čez dan ponehala. Od popoldneva bodo možne krajevne plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Napoved je negotova.

Spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Predvsem v notranjosti se bodo še pojavljale krajevne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem ob šibki burji do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA