Nedelja, 9. avgusta 2020

V prvih jutranjih urah bo na vseh območjih možno bolj spremenljivo vreme, nato pa se bo razjasnilo in pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo v notranjih predelih hribovitega sveta možna povečana spremenljiva oblačnost in tudi ponekod dež.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER