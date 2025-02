Zjutraj in dopoldne bo sprva oblačno vreme. Popoldne se bo stanje izboljšalo z obširnimi razjasnitvami zlasti v nižinskem pasu in na obali.

Pretežno oblačno bo, rahel dež na zahodu bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo na severovzhodu delno razjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.