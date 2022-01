Nedelja, 9. januarja 2022

Iznad jugozahodne Evrope se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z vetrovi zahodnih smeri hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo, možne bodo rahle padavine, predvsem na vzhodu. Meja sneženja se bo spustila do 300 m nadmorske višine.

Pretežno oblačno bo, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Proti večeru bo na Primorskem spet zapihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER