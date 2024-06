V hribovitem svetu bo prevladovalo oblačno vreme, drugod bo spremenljivo. Od popoldneva bodo možne plohe in tudi nevihte, ki se bodo sprva pojavljale v hribovitem svetu in v zgornji ravnini. Ob morju bo čez dan pihal južni do jugovzhodni veter.

Jutri bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.