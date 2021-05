Nedelja, 9. maja 2021

Nad severnim Sredozemljem in severnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda priteka v višinah k nam postopno toplejši in bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo. Popoldne se bo na zahodu, predvsem v hribovitem svetu pooblačilo. Pihal bo zmorec.

Danes bo pretežno jasno.

Jutranje temperature bodo od 2 do 5, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli 0, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 20 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER