Nad zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje, nad vzhodno Evropo pa slabi območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od jugozahoda doteka topel in še razmeroma suh zrak.

Dopoldne bo zmerno oblačno vreme, popoldne bo več spremenljivosti. Zvečer bo oblačno in v noči bo pričelo deževati.

Precej jasno bo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj C.