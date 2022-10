Nedelja, 9. oktobra 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in srednjo Evropo je oslabelo. Vremenska fronta je nad srednjo Evropo in bo zvečer dosegla Alpe. K nam s šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah doteka topel in še razmeroma suh zrak.

Na obalnem področju bo čez dan spremenljivo, drugod pa bolj oblačno. Ob morju bo pihala zmerna burja, sredi dneva bo možen tudi kakšen nekoliko bolj okrepljen dež.

Na Primorskem bo delno jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo večinoma oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v osrednjih in severnih krajih rahlo deževalo, popoldne se bo oblačnost trgala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA