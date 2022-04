Petek, 1. aprila 2022

Nad severnim Sredozemljem in Alpami je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, druga vremenska motnja pa valovi od zahoda proti vzhodu severno od Alp. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Dopoldne bo oblačno. Čez dan bodo možne tudi občasne delne razjasnitve. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, ki bodo popoldne in zvečer lahko tudi v obliki ploh ali neviht. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300-1400 m. Padavine bodo pogostejše med nižinskim in hribovitim pasom.

Oblačno bo, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne tudi plohe. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 m. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER