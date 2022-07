Petek, 1. julija 2022

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno, popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno tudi z možnimi krajevnimi nevihtami, ki bodo verjetnejše v zgornji ravnini in predalpskem pasu. Ob morju bodo sprva pihali krajevni vetrovi, popoldne pa južni do jugovzhodni veter zmerne jakosti. Vroče bo in precej soparno.

Po večini bo sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Pozno zvečer bo na severovzhodu zapihal veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 36 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA