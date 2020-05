Petek, 1. maja 2020

Dopoldne bo še deževalo. Padavine bodo lahko obilnejše, vmes tudi z nevihtami, zlasti na vzhodu. Čez dan bo prevladovala spremenljiva oblačnost, postopoma se bo razjasnilo. Popoldne in zvečer pa bodo spet verjetne plohe in nevihte. Ob morju bo pihal šibak do zmeren južni veter.

Danes bodo padavine ponehale v severnih in deloma zahodnih krajih, dopoldne pa tudi na jugu in jugovzhodu. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 13, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER